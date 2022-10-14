Первое заседание штаба по оказанию поддержки мобилизованным прошло в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске создан оперштаб по оказанию поддержки жителям, принимающим участие в СВО, и их семьям. В его компетенции входит контроль сбора средств и предметов первой необходимости для мобилизованных, адресная помощь их семьям, проведение информационных кампаний, организация «горячих линий» и многое другое. В штабе 29 участников – сотрудников мэрии, общественников, представителей общественной палаты города, горсовета ветеранов, «Хабаровского городского Союза женщин» и других оранизаций.

- Вся страна сегодня стремится помочь своим защитникам. Хабаровск не остается в стороне. Наши земляки должны чувствовать поддержку. Помощь нужна как мобилизованным, так и их семьям, женам, детям. Это будет придавать им сил на пути к победе, - сказал Сергей Кравчук вначале первого заседания оперштаба.

Заместителем главы штаба мэр города назначил своего зама по связям с общественностью и СМИ Дениса Митрофанова.

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