Россельхознадзор нашел опасный пестицид в почве в Хабаровском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Россельхознадзора в рамках федерального госконтроля проверили участок земли в селе Гаровка-1 Хабаровского района. Эта территория принадлежит ООО «Даниловка». Специалисты обнаружили в почве содержание пестицида «Трифлуралин», который запрещен в России. Это стало основанием для внеплановой выездной проверки юрлица, которая была согласована с прокуратурой. Сотрудники ведомства отобрали пробы земли и направили их в лабораторию для детального анализа. Исследование установило, что допустимая норма содержания запрещенного препарата превышена в 1,04 раза.

- Проверка выявила и другие нарушения: в учете прихода-расхода применяемых пестицидов и не оповещение местных жителей при обработке почвы и посевов пестицидами, - рассказали в краевом управлении Россельхознадзора.

На юрлицо завели административное дело. Было выдано предписание об устранении нарушений. Срок исполнения установлен на 2023 год. Компании грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей или административная приостановка деятельности на срок до 90 дней.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.