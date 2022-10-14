Росгвардейцы спасли жильцов дома от пожара в Хабаровском крае Фото: УФСВНГ РФ по Хабаровскому краю

В Бикине около часу ночи сотрудники Росгвардии патрулировали частный сектор. На одном из участке они заметили дымящуюся постройку. Оказалось, что это была баня, крыша которой уже была охвачена огнем. Строение находилось рядом с жилым домом. Огонь мог перекинуться в любой момент, поэтому росгвардейцы действовали быстро.

- Сразу вызвали спасательные службы, разбудили жильцов дома и вывели их на улицу. Не дожидаясь. Пока приедут пожарные, начали тушить огонь своими силами подручными средствами, - рассказали в пресс-службе УФСВНГ РФ по Хабаровскому краю.

Фото: УФСВНГ РФ по Хабаровскому краю

Приехавшие пожарные быстро потушили баню. Благодаря слаженной работе и быстрой реакции сотрудникам Росгвардии удалось предотвратить масштабный пожар и спасти жизнь хозяевам дома.

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