Бесплатно до конца года: Tele2 продлевает тест-драйв связи

Бесплатно до конца года: Tele2 продлевает тест-дайв связи

Хабаровск – Tele2, российский оператор мобильной связи, предлагает протестировать качество услуг и сервиса бесплатно до конца текущего года. В связи с повышенным спросом срок подключения к уникальному предложению для жителей Хабаровского края продлен до 20 ноября 2022 года включительно.

В период с 8 сентября по 20 ноября 2022 года Tele2 предлагает подключиться на любой тарифный план линейки «Мой Tele2» на особых условиях: хабаровчане могут провести собственный тест услуг связи бесплатно до конца года. После окончания промо-периода, когда клиент убедится в качестве мобильного интернета и голосовой связи, он может продолжить пользоваться преимуществами тарифа, внеся абонентскую плату.

Подключиться к сети оператора можно любым удобным способом: на официальном сайте Tele2, в фирменных салонах связи, а также в отделениях Почты России, на крупных маркетплейсах Ozon и Wildberries, в магазинах партнеров: DNS, «M.Видео», «Эльдорадо», «Детский мир», «РБТ» и в офисах компании «РосДеньги».

На сегодняшний день высокоскоростной мобильный интернет и голосовая связь Tele2 охватывают территорию, где проживают 95% жителей Хабаровского края. Доступ к сети оператора обеспечен в крупных и малых населенных пунктах, на большей части протяженности автомобильных трасс, а также в популярных местах отдыха.

Александр Кудаев, директор хабаровского филиала Tele2:

С момента официального запуска сети в Хабаровском крае, Tele2 предлагает жителям региона уникальную возможность – бесплатно протестировать связь до конца года. Отмечая высокий спрос на наше предложение, мы продлеваем сроки акции, чтобы еще больше клиентов смогли убедиться в качестве нашей сети на собственном опыте.