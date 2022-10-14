Суд приговорил мужчину к году колонии за кражу гаражей в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

55-летний хабаровчанин в мае 2020 года украл чужие железобетонные гаражные боксы, которые были установлены на Краснореченской в Индустриальном районе. Он вывез их на автоплатформе и продал разным людям, говоря, что это его гаражи. Деньги от продажи он потратил на свои нужды.

Собственник боксов, узнав о пропаже, обратился в полицию. Он оценил ущерб в 85 тысяч рублей. Правоохранители установили личность преступника, но ему удалось скрыться. Мужчину объявили в федеральный розыск. Его задержали сотрудники уголовного розыска городской полиции. По решению суда хабаровчанина поместили в СИЗО.

- Ранее мужчина уже был судим за участие в разбойном нападении и серию мошенничеств с кредитами. Из колонии он освободился в 2018 году, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

За кражу на задержанного завели уголовное дело. Он признался в преступлении, написал явку с повинной и помогал расследованию. Дело передали в суд, который приговорил мужчину к году колонии строгого режима.

Полицейским удалось найти покупателей гаражей и вернуть имущество законному владельцу.

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