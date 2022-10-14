Газификация в микрорайоне «Овощесовхоз» началась в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В рамках догазификации Хабаровского края в микрорайоне «Овощесовхоз» началось строительство сетей газораспределения для подключения частных домов. В этом году планируется построить 3,5 километра газопровода и подключить 74 абонента по улицам Виноградная, Калиновая, Черемуховая, Абрикосовая, Ежевичная, Ольховая, Пихтовая, Кленовая, Кедровая, Листопадная и Прудовая. Для этого было выделено финансирование в размере 35,3 миллионов рублей.

- Уже построено больше километра сети. Жители подготовили 20 домов к подключению и еще 10 заканчивают работы. Всего в Хабаровске запланировано подключить 476 домов в этом году. Кроме района «Овощесовхоз» работы ведутся в Индустриальном поселке и микрорайоне Красная речка. До конца 2024 года по Хабаровску планируется подключение больше 10 тысяч домов, то есть будет газифицирован практически весь частный сектор города, - сказал Павел Слинкин, и.о. начальника отдела газификации комитета по топливно-энергетическому комплексу.

Второй этап работ в микрорайоне «Овощесовхоз» начнется в 2023 году. Он будет рассчитан на подключение около 500 абонентов. Подать заявку на газификацию участка можно в офисах компании «Газпром газораспределение Дальний Восток», МФЦ, на портале госуслуг или единого оператора газификации России.

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