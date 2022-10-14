ДВГУПС и ФАНУ «Востокгосплан» подписали соглашение о развитии Восточного полигона России Фото: ФАНУ «Востокгосплан»

С 11 по 14 октября проходил Международный конгресс «Восточный полигон России: перспективы, точки роста, кадровое и научное обеспечение». В событии приняли участие представители минтранс РФ, министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, ФАНУ «Востокгосплан», «Росжелдор», РАН, ОАО «РЖД», правительства Хабаровского края. В рамках мероприятия Восточный центр государственного планирования (ФАНУ «Востокгосплан», - прим. ред.) и Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС, - прим. ред.) подписали соглашение о сотрудничестве. Они вместе будут работать над развитием Восточного полигона России.

По словам директора ФАНУ «Востокгосплан» Михаила Кузнецова, транспортная система ДФО не может удовлетворить спрос грузоотправителей и регулярно сталкивается с ограничениями пропускной способности. Чтобы решить проблему, модернизируются объекты транспортной инфраструктуры, в частности Восточный полигон. Оценить перспективы развития системы поможет инструмент, который будет воспроизводить процессы грузоперевозок по разным сценариям. Им может стать цифровой двойник транспортной системы ДФО с расширенными возможностями моделирования. Он поможет выявить проблемы инфраструктуры и проработать вопросы оптимизации грузоперевозок.

- ФАНУ «Востокгосплан» имеет опыт создания цифровых двойников и сейчас разрабатывает модель перевозок на Восточном полигоне с дополнительными надстройками и возможностями интерактивного управления. Эта модель может стать инструментом поддержки принятия решений при разработке стратегии развития транспортной системы ДФО, - сказал Михаил Кузнецов.

Ректор ДВГУПС Владимир Буровцев отметил, что расширение пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей – важное направление для развития экономики дальневосточного региона. Эта задача входит в план реализации Нацпрограммы социально-экономического развития ДФО до 2024 года и на перспективу до 2035 года и Транспортной стратегии России до 2030 года. Также будут реализованы мероприятия по обеспечению энергоснабжения тяговых подстанций, развитию транспортно-экономических связей как внутри государства, так и со странами АТР.

- Меняющаяся ситуация в России и мире в целом, корректировка планов инвесторов, появление новых проектов потребуют пересмотра масштабирования и систематизации намеченных мероприятий, научного обоснования предлагаемых решений. ДВГУПС в кооперации с «Востокгосплан» может выступить в качестве центра экспертизы по предлагаемым проектам, - сказал Владимир Буровцев.

В планах у Восточного центра госпланирования вместе с ДВГУПС проанализировать экономические и операционные параметры объектов транспортной инфраструктуры, разработать методики моделирования для прогнозирования перевозок, подготовить предложения по оптимизации грузовых потоков, модернизации, реконструкции и строительству объектов транспортной инфраструктуры АЗРФ и ДФО, в частности Восточного полигона.

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