Пять дней на решение: в Хабаровске установили сроки оказания помощи семьям мобилизованных

Мэр Хабаровска дал пять дней на решение вопросов семей мобилизованных Фото: Администрация Хабаровска

Во время первого заседания оперштаба по оказанию поддержки хабаровчанам, принимающих участие в СВО и их семьям, глава города Сергей Кравчук обозначил сроки рассмотрения поступающих обращений и решения вопросов. Документы, которые устанавливают порядок компенсаций оплаты детсадов, питания в школах и лагерях, уже подготовлены. На согласовании находится проект постановления о единовременной материальной помощи для детей и подростков.

- Алгоритм действий между структурами администрации города уже разработан. На решение вопросов семьи отводится пять дней. Этот период включает перенаправление информации и получение обратной связи по вопросу от исполнителя, - сказала Ольга Мильчакова, заммэра по соцвопросам.

В центрах работы с населением семьям мобилизационных оказывают бесплатные услуги юристов и психологов, организуют развлечения в семейных и детских клубах, посещение детьми групп кратковременного пребывания, досуг на каникулах. В Хабаровске также работают «горячие линии»: 40-91-63 (помощь семьям военнослужащих) и 8 900 340 09 04 (поддержка воспитанников детсадов и школьников).

По итогам заседания Сергей Кравчук поручил доработать документы, организовать помощь семьям военнослужащих, продолжить оказание помощи прибывшим с территорий проведения СВО, вместе с городски Советом ветеранов начать сбор денег в фонд поддержки жителей, принимающих участие в СВО, и их семей.

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