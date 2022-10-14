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Общество14 октября 2022 4:28

Пять дней на решение: в Хабаровске установили сроки оказания помощи семьям мобилизованных

Мэр Хабаровска дал пять дней на решение вопросов семей мобилизованных
Александра ЯВИЩЕНКО
Мэр Хабаровска дал пять дней на решение вопросов семей мобилизованных

Мэр Хабаровска дал пять дней на решение вопросов семей мобилизованных

Фото: Администрация Хабаровска

Во время первого заседания оперштаба по оказанию поддержки хабаровчанам, принимающих участие в СВО и их семьям, глава города Сергей Кравчук обозначил сроки рассмотрения поступающих обращений и решения вопросов. Документы, которые устанавливают порядок компенсаций оплаты детсадов, питания в школах и лагерях, уже подготовлены. На согласовании находится проект постановления о единовременной материальной помощи для детей и подростков.

- Алгоритм действий между структурами администрации города уже разработан. На решение вопросов семьи отводится пять дней. Этот период включает перенаправление информации и получение обратной связи по вопросу от исполнителя, - сказала Ольга Мильчакова, заммэра по соцвопросам.

В центрах работы с населением семьям мобилизационных оказывают бесплатные услуги юристов и психологов, организуют развлечения в семейных и детских клубах, посещение детьми групп кратковременного пребывания, досуг на каникулах. В Хабаровске также работают «горячие линии»: 40-91-63 (помощь семьям военнослужащих) и 8 900 340 09 04 (поддержка воспитанников детсадов и школьников).

По итогам заседания Сергей Кравчук поручил доработать документы, организовать помощь семьям военнослужащих, продолжить оказание помощи прибывшим с территорий проведения СВО, вместе с городски Советом ветеранов начать сбор денег в фонд поддержки жителей, принимающих участие в СВО, и их семей.

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