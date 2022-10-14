Участники бизнес-форума «Республика Беларусь - Хабаровский край» подписали семь соглашений Фото: Вячеслав Реутов

В рамках бизнес-форма «Республика Беларусь-Хабаровский край. Перспективы сотрудничества» больше 130 участников провели около 70 деловых встреч. Представители двух государств обсудили выгоды от совместной работы, рассказали о потенциале развития в разных областях, поделились опытом и планами на будущее.

- Наш край много лет сотрудничает с Республикой. Мы планируем сделать союз еще крепче. Уже сейчас из Белоруссии к нам поставляется продовольствие и спецтехника. Наши перевозчики заинтересованы в закупке белорусских автобусов, шин и запчастей. Машиностроители нашего региона поставляют свою продукцию в Республику и намерены наращивать объемы. Интересно и сотрудничество в туристической отрасли, - сказал Виктор Калашников, зампред правительства Хабаровского края, министр экономического развития.

10 белорусских и 40 компаний Хабаровского края представили друг другу свои возможности, наметили пути партнерства в рамках B2B-переговоров. Всего состоялось около 70 встреч по вопросам поставок продукции машиностроения, шин, спецтехники, продовольствия и мебели. Удалось подписать семь соглашений и договоров о сотрудничестве, туристическом взаимообмене. Среди перспективных направлений участники отметили наращивание экспорта дальневосточной рыбы и продукции энергетического машиностроения в Республику.

- С учетом изменения производственно-логистических маршрутов мы должны помочь бизнесу края установить прямые контакты с надежными партнерами. Уже создан сервисный центр по обслуживанию техники «МАЗ», работаем над созданием аналогичного центра для обслуживания «БЕЛАЗ» для нужд всего ДФО, - сказала Валентина Филоненко, замминистра экономического развития края.

Делегация из Белоруссии побывала в Хабаровском крае уже третий раз за год. Каждая встреча проходит максимально продуктивно для обеих сторон.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.