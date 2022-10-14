Глава Хабаровского района рассказал о ремонте и обновлении школ в селах Фото: ЦУР Хабаровского края

Глава Хабаровского района Александр Яц провел прямой эфир с подписчиками, где ответил на самые частые вопросы жителей касательно ремонта образовательных заведений. Первый вопрос касался школы в Князе-Волконском.

- Школу №1 в селе признали аварийной еще в 2020 году. Мы были вынуждены перевести детей в школу №2, которая находится в военном городке. С того момента мы выезжали на осмотр аварийного здания с губернатором Михаилом Дегтяревым. Он поручил привести школу в порядок. На сегодня мы закончили работу над проектно-сметной документацией. Мы вошли в программу модернизации образовательных учреждений и уже получили положительное заключение Главгосэкспертизы. Думаю, ремонт закончим в 2024 году, - сказал Александр Яц.

Вторым вопросом стала модернизация школы в селе Ракитное. В прошлом году на ее ремонт выделили 200 тысяч рублей, а в этом ведутся поиски финансирования на разработку проектно-сметной документации, что поможет включить учреждение в программу модернизации. По словам главы района, ориентировочные даты окончания работ – 2025-2026 год.

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