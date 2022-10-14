Мужчина пойдет под суд за попытку купить диплом в Хабаровске
Фото: Михаил ФРОЛОВ
33-летний хабаровчанин хотел купить диплом о высшем образовании, поэтому обратился к незнакомцу, предлагающему решить вопрос в обход закона. Предложение было заманчивым – за 120 тысяч рублей можно было получить документ без посещения вуза и сдачи экзаменов. Мужчина передал половину суммы через посредника. Деньги предназначались преподавателям ДВГУПС за изготовление диплома.
- Хабаровчанин так и на смог получить документ по независящим от него обстоятельствам, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
На мужчину завели уголовное дело и передали в суд для рассмотрения по существу. В отношении посредника следствие продолжается.
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