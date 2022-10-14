Наталья Юрьева: «Повышение уровня жизни и статуса учителя - это важная национальная задача»

Педагоги должны получать одинаковую поддержку, независимо от успехов их учеников Фото: Сергей ПЯТКОВ

В октябре отмечался Международный день учителя. Представители этой профессии в последнее время испытывают немало давления, поэтому в эфире РАДИО КП депутат Хабаровской городской думы по избирательному округу №11 Наталья Юрьева, которая сама является учителем музыки, напомнила о важности учителей в жизни будущего поколения.

- Повышение уровня жизни и статуса учителя - это сегодня очень важная национальная задача. Потому что на педагога возложена великая миссия: он занимается духовно-нравственным развитием и воспитанием юных граждан России, что является ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его моральных ценностей, политической и экономической стабильности, - рассказала Наталья Юрьева.

По словам депутата, создание современной инновационной экономики невозможно без должного внимания к состоянию и качеству внутренней жизни педагога. Поэтому депутат старается оказывать максимальную поддержку со своей стороны.

- Считаю, что санаторно-курортное лечение раз в год должно быть для всех педагогов, а не только для тех, чьи ученики сдали ЕГЭ на 100 баллов. Считаю, это не справедливо по отношению к другим педагогам, по чьим предметам нет аттестации в виде ЕГЭ. Кроме того, необходимо работать над предоставлением квартир всем нуждающимся в улучшении жилищных условий, а также прибывшим иногородним учителям.