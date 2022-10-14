Суп как у бабушки… только тайской

Житель Владивостока Илья Степанов для хабаровчан давний знакомый. Несколько лет назад он ставил кухни известных ресторанов. Сейчас шеф сконцентрировался на уличной юго-восточной еде.

На мастер-классе Илья поделился секретами тайский кухни. Основа всех супов – бульон. Для оперативности работы общепита, бульон готовят заранее, чтобы до нескольких минут сократить время подачи.

Один из топовых супов Страны улыбок, конечно, том-ям. Его сравнивают с борщом. У каждой хозяйки он может быть свой, но обязательно наваристый. И он будет таким, если есть правильный бульон.

- Дорогие друзья, чтобы приготовить настоящий вкусный бульон для супа том-ям, вам нужно сначала сварить куриный бульон, либо рыбный. Чтобы бульон был достаточно плотным, варить надо долго-долго с овощами, которые вам нравятся. Затем процедить. Затем в основу добавить корень галанги, либо лайм, лемонграсс, листья коферлайна или лайма. Сок лайма выжимаем, кокосовое молоко и жаренный перец чили с луком. Все это варим полтора-три часа, и получаем базовый бульон, - сказал Илья Степанов, бренд-шеф, и главный идеолог Yay Thai.

На основе наваристого бульон был подан вкусный том-ям с креветкой. А были ещё пад тай – это тайская рисовая лапша с курицей. Гай пад – тайская курица с карри и рисом. Роль десерта блестяще исполнило манго стики райс. Это, когда невозможно оторваться от клейкого риса, политого сливочным соусом и сдобренного крупными кусочками манго. А манго шейк – коктейль на основе молока и манго – способен растопить своей сладостью сердце любой девушки и заставить её сказать заветное «да».

Однако, стоит признать, что восприятие и вкус блюд зависит не только от навыков повара. Есть мнение среди специалистов, что повар проникает в человека глубже всех. Это значит, что к выбору своего мастера нужно подходить тщательно. На вкус блюда влияет даже настроение повара. Это в домашних условиях можно отказаться от готовки, переложить эту обязанность на кого-то другого или пойти в ресторан. Профессионал на то и профи, что должен быть всегда в ресурсе и на высоте.

Ну а осеннему Хабаровску сейчас еще и не хватает жаркого солнца, и ярких вкусов Тая, впрочем, отыскать их можно на корнере Yay Thai.