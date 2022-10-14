Новые комики, новый ведущий и адское пламя юмора: комедийное хейт-шоу «Прожарка» возвращается на телевидение

Этой осенью юмор на грани и шутки с переходом на личности снова вернутся на телевидение – в эфире ТНТ4, а затем на ТНТ и диджитал-ресурсах каналов покажут новые выпуски хейт-шоу «Прожарка», которое стало одним из самых дерзких и обсуждаемым зрителями юмористических шоу России.

Новые выпуски обещают удивить не только порцией жесткой сатиры и смелой ответной самоиронии гостей. Правила игры не меняются: после едких монологов всех участников гость шоу сможет дать ответный удар. «Прожарка» сменила площадку и переехала в уютный павильон студии «Мосфильм», а это значит, что атмосфера новых выпусков будет камерной и ламповой – такой, как в самых первых эпизодах шоу: с настоящим камином и реальным огнём, который добавит жару и без того горячей атмосфере шоу.

Самая жаркая новость осеннего сезона - ведущим «Прожарки» станет Андрей Бебуришвили – один из главных амбассадоров дерзкого и при этом интеллигентного юмора на российском телевидении. Именно ему предстоит не только представлять гостей и комиков, но и между делом регулярно прожаривать и тех, и других. А одной из приглашённых звёзд даже достанется двойная порция «шуток от Андрюшки», потому что новый ведущий шоу выступит ещё и в качестве специального гостя.

В первом выпуске 17 октября объектом прожарки станет популярный комик, шоу Stand Up на ТНТ Иван Абрамов. Высмеивать Ивана со всех сторон будут его коллеги – Игорь Джабраилов, Роман Косицын, Алексей Стахович, Вика Складчикова и Андрей Бебуришвили, а специальным гостем, который добавит прожарке своего друга остроты, станет Азамат Мусагалиев. Кроме того, к команде уже опытных прожарщиков присоединится новичок – комик Вадим Постильный.

Вторым гостем 24 октября станет комик, резидент шоу Comedy Club и звезда сериала «Отпуск» Демис Карибидис. Искать слабые места Демиса и точно целиться в них юмором будут Игорь Джабраилов, Настя Веневитина, Марк Сергиенко и Валера Артюхов, и дебютант Кирилл Ясенок. Кроме того, как специальный гость выступит Андрей Бебуришвили.

Андрей Бебуришвили, ведущий шоу «Прожарка»: «Я прекрасно ощущаю себя в роли ведущего, я будто был рождён для этого. Я надеюсь, что зрители по достоинству оценят и возвращение к оригинальному оформлению студии, потому что лучшие выпуски были записаны именно в этих декорациях. И с моим участием, само собой. К тому же, у нас реальный огонь появился: мне понравилось, это было эффектно, как будто Голливуд. Что касается наших новых гостей – Демиса Карибидиса и Ивана Абрамова – сложно сказать, кто лучше справился. Не хочется кого-то конкретного выделять, они оба достаточно ранимые».

Демис Карибидис, гость шоу «Прожарка» 17 октября: «Меня даже не прожарили, меня сварили! Ощущения, конечно, противоречивые: где-то посмеялся, где-то улыбнулся, где-то удивился, где-то ужаснулся. Готов ли я повторить? С удовольствием, но только когда мне исполнится лет 90. Как раз будет что сказать!»

Иван Абрамов, гость шоу «Прожарка» 24 октября: «Если бы не психоанализ, я бы никогда в жизни не пришёл на «Прожарку». Не то чтобы я к этому специально готовился 2,5 года, но хорошее чувство самоиронии и способность реагировать даже на самые жёсткие шутки в свой адрес – это очень важно для становления внутреннего стержня. Местами было тяжело, это наверняка было видно по моему взгляду. Я, конечно, ждал самых жёстких и честных шуток в свой адрес, но местами, конечно, ребята до придумывали, А вообще меня прожарили на все 10 из 10, это крутой проект, даже несмотря на то, что не я его веду».

Новый сезон хейт-шоу «Прожарка» – 17 и 24 октября в 23:00 на ТНТ4