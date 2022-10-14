Елена Мариничева из Детского дома №34 стала воспитателем года в Хабаровском крае Фото: ddn34.edu.27.ru

В Хабаровском крае подвели итоги конкурса «Воспитатель года – 2022». Он проводился среди работников детских домов региона. Участниками отборочного этапа стали 15 педагогов из Хабаровска, Комсомольска, Ванино, Нового Ургала, Солнечного и села Хурба. Финалистами стали только пять из них. В заключительном этапе они представили видео с заданиями «Моя педагогическая находка» и «Педагогическое мероприятие с воспитанниками».

– Во время выполнения заданий все участники продемонстрировали глубокое понимание профессии и детской психологии, профессиональные ценности и достижения, фантазию, – рассказали в минобрнауки Хабаровского края.

По результатам всех испытаний победила психолог по работе с детьми с отклонениями Елена Мариничева из Детского дома №34. Второе место заняла Татьяна Донкан из школы-интерната №4, а третье - Инна Равкина из Детского дома №17.

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