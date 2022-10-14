Ансамбль «Потешки» представит Хабаровский край на конкурсе «Сыны и Дочери Отечества» Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край в финале VII Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и Дочери Отечества» будет представлять ансамбль «Потешки» из Вяземского района. Ранее он стал победителем в номинации «Танцевальные традиции патриотического воспитания» с композицией «На привале». Теперь ребят ждет поездка в Москву. Там они выступят на финальном этапе «Марш победителей», который пройдет 21-22 октября.

— Мы гордимся нашими талантами и помогаем им развиваться, помогая выступать на различных площадках, обмениваться опытом с коллегами со всей страны. Патриотическая тематика была и остается одной из главных для наших коллективов, — сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

Патриотический конкурс «Сыны и Дочери Отечества» проходит в России с 2016 года. Его цель - духовно-нравственное развитие молодежи, воспитание чувства причастности к судьбе страны, готовности к мирному созиданию и защите Родины.

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