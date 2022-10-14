В Комсомольске высадят 90 яблоневых деревьев

Яблони - украшение города Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В центре Комсомольска-на-Амуре, на участке от площади Металлургов до улицы Кирова стартовала высадка 90 новых яблонь. Деревья высадят взамен тех, которые пришлось снести из-за реконструкции водопровода. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

- В прошлом году на этом участке одной из главных улиц Комсомольска велась реконструкция магистрального водопровода. Она была необходимы, так как износ сетей очень большой, а от надежной работы данного водовода зависит качество водоснабжения центра города и части жителей Ленинского округа, - сказали в администрации Комсомольска.

Работы по реконструкции провели, в настоящее время территорию благоустраивают, тротуарную зону приводят в порядок, восстанавливают озеленение. По правилам сажать деревья на местах, где проходят коммуникации, нельзя, однако глава города Александр Жорник поручил вернуть яблони на место. По мнению горожан, яблони здесь являются украшением города. Всего будет высажено 90 саженцев.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.