На фестивале «Душа баяна» в Хабаровском крае выступили 60 творческих коллективов

Победитель поедет в Самару бороться за главный приз Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае на территории краевого колледжа искусств и краевого дворца дружбы «Русь» проходит фестиваль общероссийского масштаба «Душа баяна». Как сообщили в пресс-службе правительства региона, руководит мероприятием Заслуженный артист России Сергей Войтенко. В отборочном этапе фестиваля приняли участие 60 коллективов. Лучшие из них выступят на гала-концерте в день закрытия.

- «Душа баяна» - это уникальный по своему формату фестиваль, объединяющий в себе все существующие жанры и направления исполнительского искусства, - сказал Сергей Войтенко.

Само мероприятие проходило по 11 номинациям. Тот, кто победит на региональном этапе конкурса, сможет побороться в Самаре за супер-приз – баян стоимостью один миллион рублей.

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