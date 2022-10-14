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Происшествия14 октября 2022 8:46

Сотрудницу мэрии Магадана осудили за превышение полномочий

Глава департамента САТЭК утвердила акт выполненных работ на несоответствующем объекте
Оксана ШЕМЕТОВА
Сотрудницу мэрии Магадана осудили за превышение полномочий

Сотрудницу мэрии Магадана осудили за превышение полномочий

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Магадане прокуратура поддержала обвинение в отношении главы департамента САТЭК по делу о превышении полномочий. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, руководитель подписала акт выполненных работ на объекте, который являлся непригодным для эксплуатации.

Следствие выяснило, что глава департамента в определенный период времени, зная, что комплекс не может эксплуатироваться, утвердила акт выполненных работ, а руководителей соответствующих ведомств склонила к тому, чтобы разрешение на эксплуатацию было подписано без необходимых заключений.

- В последующем она направила отчеты о введении объекта в эксплуатацию и освоении федеральных средств в министерство экономического развития Магаданской области, - сообщили в областной прокуратуре.

Такие действия главы департамента повлияли на необходимость выделить из бюджета города свыше 1,2 миллиона рублей, при неосвоенных 4,6. Также действия повлекли нарушение прав жителей на охрану здоровья и создания условий для занятий спортом.

Главу департамента осудили по 1 ст. 286 УК РФ за превышение должностных полномочий.

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