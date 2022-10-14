Сотрудницу мэрии Магадана осудили за превышение полномочий Фото: Артем КИЛЬКИН

В Магадане прокуратура поддержала обвинение в отношении главы департамента САТЭК по делу о превышении полномочий. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, руководитель подписала акт выполненных работ на объекте, который являлся непригодным для эксплуатации.

Следствие выяснило, что глава департамента в определенный период времени, зная, что комплекс не может эксплуатироваться, утвердила акт выполненных работ, а руководителей соответствующих ведомств склонила к тому, чтобы разрешение на эксплуатацию было подписано без необходимых заключений.

- В последующем она направила отчеты о введении объекта в эксплуатацию и освоении федеральных средств в министерство экономического развития Магаданской области, - сообщили в областной прокуратуре.

Такие действия главы департамента повлияли на необходимость выделить из бюджета города свыше 1,2 миллиона рублей, при неосвоенных 4,6. Также действия повлекли нарушение прав жителей на охрану здоровья и создания условий для занятий спортом.

Главу департамента осудили по 1 ст. 286 УК РФ за превышение должностных полномочий.

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