Волонтеры «Единой России» помогают семьям участников СВО в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

«Единая Россия», «Молодая Гвардия Единой России» и #МЫВМЕСТЕ организовали работу по поддержке участников СВО и их семей. На базе партийного центра открыли пункт сбора помощи. Как рассказал депутат Госдумы РФ Максим Иванов, накануне они приняли партию лекарств и предметов личной гигиены.

- У нас в исполкоме открыт склад и осуществляется сбор гуманитарной помощи. Радует, что к сбору активно присоединились предприниматели. Буквально вчера приняли партию медикаментов и предметы личной гигиены, все они будут переданы в воинские части, - сказал Максим Иванов.

Как отметил глава Хабаровска Сергей Кравчук, такая инициатива волонтеров только приветствуется и поддерживается. По его словам, совместная работа поможет быстрее победить фашизм.

При администрации города заработал оперштаб по оказанию поддержки гражданам принимающим участие в СВО, а так же их семьям. Главной задачей штаба определили синхронизацию всех структур в работе по решению проблем участников СВО и их семей.

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