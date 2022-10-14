В аэропорту Хабаровска поменялось расположение остановки автобуса Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

На территории аэропорта Хабаровска в зоне терминала внутренних авиалиний изменилось место остановки автобуса. Как сообщает пресс-служба городского аэропорта, с 15 по 19 октября автобусы будут доезжать только до троллейбусной остановки.

- С 15 октября по 19 октября включительно автобусы будут останавливаться на троллейбусной остановке, расположенной на Матвеевском шоссе. Приносим извинения за доставленные неудобства, - обращается к жителям города хабаровский аэропорт.

Перемещение остановки связано со строительными работами в зоне нового международного терминала.

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