В аэропорту Хабаровска поменялось расположение остановки автобуса
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
На территории аэропорта Хабаровска в зоне терминала внутренних авиалиний изменилось место остановки автобуса. Как сообщает пресс-служба городского аэропорта, с 15 по 19 октября автобусы будут доезжать только до троллейбусной остановки.
- С 15 октября по 19 октября включительно автобусы будут останавливаться на троллейбусной остановке, расположенной на Матвеевском шоссе. Приносим извинения за доставленные неудобства, - обращается к жителям города хабаровский аэропорт.
Перемещение остановки связано со строительными работами в зоне нового международного терминала.
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