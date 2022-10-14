Солнечная теплая погода продержится в Хабаровске 15 октября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

15 октября в Хабаровском крае дождя не ожидается. В столице региона температура продержится от +14 до +16 градусов днем и от +4 до +6 градусов ночью. Южный и юго-восточный ветра будут дуть со скоростью 2-11 метров в секунду.

В южных районах края ночью столбики термометров будут показывать от +1 до +6 градусов, днем – от +15 до +20 градусов. Ожидается юго-восточный ветер 6-12 метров в секунду.

В центральных районах температура ночью опустится от -7 до +7 градусов, днем поднимется до отметок от +11 до +18 градусов. Ожидается юго-восточный ветер 1-11 метров в секунду.

В северных районах ночью будет стоять от -6 до +3 градусов, днем – от 0 до +15 градусов. Синоптики прогнозируют ветер различных направлений 1-14 метров в секунду.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.