Научно-практическая конференция, посвященная победе в Великой отечественной войне, прошла в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

IV Международная научно-практическая конференция «Победа советского многонационального народа во Второй мировой войне» состоялась в столице Хабаровского края в доме официальных приемов. В ней приняли участие более 400 студентов, педагогов, представителей науки, власти и общественных организаций.

В рамках мероприятия прошли пленарная дискуссия и три тематические секции: в Дальневосточной государственной научной библиотеке, центре патриотического воспитания и краевом музее Гродекова. Они были посвящены роли Дальнего Востока во времена Второй мировой войны, истории России и сохранению культурно-исторического наследия.

Организаторами конференции стали краевой музей, ассамблея народов края, научно-образовательное творческое объединение культуры и правительство региона.

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