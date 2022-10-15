Молодежь Хабаровска опаздывает на работу чаще взрослых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Молодое поколение чаще старшего приходит на работу позже положенного времени. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску работы SuperJob после проведенного опроса.

Респонденты моложе 34 лет признались, что иногда опаздывают на работу, в то время как люди старше 45 лет имеют привычку приходить вовремя. Также отмечается корреляция между размером зарплаты и опозданиями: чем выше доход работника, тем меньше он опаздывает.

- В опросе 72 процента людей признались, что всегда приходят к началу рабочего дня, 23 процента – время от времени опаздывают. 3 процента опрошенных опаздывают несколько раз в неделю, 5 процентов – несколько раз в месяц, еще 15 – несколько раз в год, - рассказали специалисты SuperJob.

Причинами опоздания респонденты назвали проблемы с транспортом, пробки, долгий сон. Некоторые рассказали, что пунктуальности мешают семейные дела, лень, форс-мажоры и низкая мотивация.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.