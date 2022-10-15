Молодежь Хабаровска опаздывает на работу чаще взрослых
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Молодое поколение чаще старшего приходит на работу позже положенного времени. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску работы SuperJob после проведенного опроса.
Респонденты моложе 34 лет признались, что иногда опаздывают на работу, в то время как люди старше 45 лет имеют привычку приходить вовремя. Также отмечается корреляция между размером зарплаты и опозданиями: чем выше доход работника, тем меньше он опаздывает.
- В опросе 72 процента людей признались, что всегда приходят к началу рабочего дня, 23 процента – время от времени опаздывают. 3 процента опрошенных опаздывают несколько раз в неделю, 5 процентов – несколько раз в месяц, еще 15 – несколько раз в год, - рассказали специалисты SuperJob.
Причинами опоздания респонденты назвали проблемы с транспортом, пробки, долгий сон. Некоторые рассказали, что пунктуальности мешают семейные дела, лень, форс-мажоры и низкая мотивация.
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