Дымка застелила небо в нескольких районах Хабаровска

Дымка застелило небо в нескольких районах Хабаровска
Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР
Хабаровчане пожаловались на странное погодное явление. С утра над городом повисла завеса дыма или тумана. Происходящее попало на фотографии прохожих и жильцов многоэтажек.
- С утра встали, а вокруг ползет дымка. Пахнет кострами, как будто где-то что-то горит, - рассказала «КП» - Хабаровск» Наталья, жительница Южного района.
Похожий смог наблюдается также в центре города. Пока что причины дымовой завесы неизвестны. Вероятнее всего, он тянется из частных секторов. Некоторые жители предполагают, что это следствие жженой листвы, другие думают на туман из-за меняющейся погоды.
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