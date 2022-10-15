Год колонии за кражу дали похитителю гаражей из Хабаровска

Суд назначил год колонии 55-летнему жителю Хабаровска. Установлено, что мужчина крал чужие гаражи в Индустриальном районе и на Краснореченской. Похищенные железобетонные блоки он перепродавал, а деньги тратил на свои нужды.
Собственник обратился в полицию. Нарушителя объявили в федеральный розыск. Мужчину удалось найти и поместить в СИЗО. Ущерб владелец оценил в 85 тысяч рублей.
- Мужчина уже был судим ранее за мошенничество с кредитами. В 2018 году он был освобожден из колонии. Кражи гаражей совершал в мае 2020 года, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Пойманный преступник дал явку с повинной, признался в содеянном и помогал следствию. Он осужден за кражу и вновь отправится в колонию.
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