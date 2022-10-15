Жительница Хабаровска напала на пожилую женщину и украла золотую цепочку Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

39-летняя жительница микрорайона «Пятая площадка» напала на пожилую женщину у магазина в переулке Карельском. Она сорвала с шеи прохожей золотую цепочку и выкрикивала угрозы, после чего скрылась. Стоимость украшения оценивается в 20 тысяч рублей.

- Подозреваемая проживает на соседней улице. Ее нашли сотрудники полиции. Ранее гражданка уже привлекалась к ответственности за кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Ювелирное изделие женщина уже успела продать незнакомцу на остановке, выручив за него три тысячи рублей. Деньги она потратила на спиртное.

На женщину завели дело за грабеж. Ей грозит до четырех лет лишения свободы.

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