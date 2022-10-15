Шесть тонн рельсов похитили трое жителей Хабаровска Фото: Михаил ФРОЛОВ

Группа из троих хабаровчан на протяжении нескольких дней похищала железнодорожные рельсы. Они выезжали на место и нарезали металл, после чего сдавали в пункт приема металлолома.

Всего нарушителям удалось украсть около 90 метров рельсов весом около шести тонн. Ущерб оценивается свыше 145 тысяч рублей.

- Похитители продавали рельсы втрое дешевле реальной стоимости, а выручку делили между собой. Их удалось задержать на том же месте при очередной попытке нарезки металла, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Выяснилось, что все трое нигде не работают. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы за кражу группой лиц по предварительному сговору.

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