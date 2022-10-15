Генеральный директор компании из ЕАО лишен свободы на четыре года за мошенничество Фото: Олег ЗОЛОТО

Генеральный директор коммерческой организации осужден за мошенничество. Обманным путем он получил 2,6 миллионов рублей от администрации «Биробиджанского муниципального района».

С 2015 по 2021 года его компания принимала участие в программе по модернизации объектов ЖКХ. Он заключил муниципальный контракт на модернизацию котельной в Вадгейме. Однако к сроку работы выполнены не были.

- Генеральный директор изготовил акты работ с ложными сведениями, гласившие, что работы были сданы в полном объеме. На основании актов ему были перечислен 2,6 миллиона рублей, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Обман вскрылся, и директора заставили перечислить администрации ущерб в размере 1,8 миллиона рублей. Работу по контракту были выполнены после вмешательства прокуратуры.

Свою вину директор предприятия не признал, однако доказательства выявили факт мошенничества в крупном размере. Ему назначили наказание в видео четырех лет лишения свободы условно и испытательный срок еще на четыре года.

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