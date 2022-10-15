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Происшествия15 октября 2022 4:26

Генеральный директор компании из ЕАО лишен свободы на четыре года за мошенничество

Он подделывал документы
Марина ГОНЧАРЕНКО
Генеральный директор компании из ЕАО лишен свободы на четыре года за мошенничество

Генеральный директор компании из ЕАО лишен свободы на четыре года за мошенничество

Фото: Олег ЗОЛОТО

Генеральный директор коммерческой организации осужден за мошенничество. Обманным путем он получил 2,6 миллионов рублей от администрации «Биробиджанского муниципального района».

С 2015 по 2021 года его компания принимала участие в программе по модернизации объектов ЖКХ. Он заключил муниципальный контракт на модернизацию котельной в Вадгейме. Однако к сроку работы выполнены не были.

- Генеральный директор изготовил акты работ с ложными сведениями, гласившие, что работы были сданы в полном объеме. На основании актов ему были перечислен 2,6 миллиона рублей, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Обман вскрылся, и директора заставили перечислить администрации ущерб в размере 1,8 миллиона рублей. Работу по контракту были выполнены после вмешательства прокуратуры.

Свою вину директор предприятия не признал, однако доказательства выявили факт мошенничества в крупном размере. Ему назначили наказание в видео четырех лет лишения свободы условно и испытательный срок еще на четыре года.

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