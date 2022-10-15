В ЕАО загорелся лесовоз Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Облученском районе Еврейской автономии случился пожар на дороге. В вечернее время суток у машины загорелись задние колеса.

- Машина перевозила лес-кругляк. Водитель обратился в МЧС, увидев горящие задние колеса, з- рассказали в ГУ МЧС по ЕАО

На место выехала бригада пожарных. Им удалось потушить пламя с помощью пены. Оказалось, что причиной возгорания стали неисправные тормозные колодки. Груз от огня не пострадал. Прогорели только задние колеса лесовоза.

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