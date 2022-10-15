Более 300 человек взяли Дальневосточный гектар в Ванинском районе Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 300 человек оформили Дальневосточной гектар в Ванинском районе. Для тех, кто осваивает земли, предложили продлить право получения земель по программам «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар.

- Право получение в собственность или долгосрочную аренду предлагают продлить до 1 марта 2023 года, - сообщили в администрации Ванинского района.

В случае утверждения сроков, власти проинформируют участников программы о необходимости продления действия договоров. Уведомление придет не позднее, чем за шесть месяцев до окончания договора. Сообщения могут поступить по электронной почте и в личном портале «Госуслуг».

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