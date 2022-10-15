Губернатор Хабаровского края обсудил с главой «Аэрофлота» перелеты в страны АТР Фото: пресс-служба ПАО Аэрофлот

Михаил Дегтярев встретился с Сергеем Александровским, главой «Аэрофлота» в Москве. Они обсудили пути развития воздушного сообщения для Хабаровского края.

В ходе совещания было отмечено, что в столице региона удобное расположение аэропорта, а край обладает высоким потенциалом и близостью со странами АТР. Эти факторы позволят наладить удобные стыковки внутренних и международных рейсов.

- Наш регион – исторически сложившийся транспортный центр Дальнего Востока, который обеспечивает функционирование всех основных транспортно-логистических коридоров между востоком и другими частями России, а также странами АТР, - сказал Михаил Дегтярев.

Было отмечено, что именно Хабаровский край обладает перспективами восстановления стабильного авиасообщения России со странами Азии. Важным фактором для этого станет производство воздушных судов Sukhoi Superjet 100, которые могут быть использованы для полетов заграницу.

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