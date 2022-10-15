Литературный вечер творчества Цветаевой и Андерсен пройдет в Хабаровске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Посетить литературно-музыкальный вечер приглашают жителей Хабаровска. Мероприятие пройдет в музее Гродекова 16 октября с 15:00.

Вечер будет посвящен творчеству двух легендарных женщин: Лариссы Андерсен и Марины Цветаевой. Андерсен родилась в Хабаровске, поэтому именно здесь будет рассказана история ее жизни.

- Мероприятие начнется с литературно-музыкального салона «Годы. Страны. Две звезды», где сравнят жизнь поэтесс с 1914 по 1941 годы, - рассказали в администрации Хабаровска.

За музыкальное сопровождение будет отвечать Ирина Батраченко. Она будет играть на старинном рояле «Schroder», волшебные мелодии которого сможет услышать каждый желающий.

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