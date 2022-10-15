Похитителя денег с чужой карты задержали в Магадане
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Магадане обнаружили мужчину, который 10 октября украл с карты 35 тысяч рублей. Выяснилось, что он нашел ее на улице. Карту обронил местный житель и потерял на асфальте.
Мужчина решил присвоить деньги себе вместо того, чтобы отдать находку в полицию или попытаться связаться с потерявшим ее человеком.
- Личность 31-летнего мужчины была установлена. Ранее он уже был осужден, - рассказали в УМВД по Магаданской области.
Мужчине грозит до шести лет лишения свободы за кражу, совершенную с банковского счета.
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