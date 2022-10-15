Мужчина украл 22 крышки канализационных люков в Магадане Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Злоумышленник похитил свыше тонны металла в Магадане. Ранее судимый 34-летний житель Хасынского района вручную перетаскал 22 канализационные крышки люков с территории муниципального предприятия. Каждая из крышек весит около 50 килограммов.

- Ночью на грузовике он подъехал к предприятию, проник внутрь и похитил имущество. Крышки он сдал в пункт приема металла. Выручил он за них 11 тысяч рублей. Реальный ущерб составил около 200 тысяч рублей, - сказали в ОМВД России по Магадану.

Позже выяснилось, что мужчина причастен к другому преступлению. Во время застолья на Колымской улице он украл у малознакомых людей документы и деньги. Все 350 тысяч он потратил.

На мужчину завели дело за кражи. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Свою вину он полностью признал.

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