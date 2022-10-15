МЧС провело учения для учащихся школы-интерната в Хабаровске

МЧС провела учения для учащихся школы-интерната в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сотрудники МЧС встретились с ребятами из школы-интерната №6. Евгения Гаврильян рассказала учащимся о пожарной безопасности. Мероприятие прошло в рамках месячника гражданской обороны.

На открытом уроке детям рассказали о причинах возникновения пожаров и как с ними бороться. Сотрудник наглядно показала, как пользоваться индивидуальными спасательными устройствами при задымлении помещения.

- Старшеклассники также познакомились с историей гражданской обороны страны, узнали какие силы и средства в неё входят, какие задачи перед ней стоят, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Все желающие смогли примерить противогазы и защитные костюмы Л-1, а также боевую одежду пожарного. Такие уроки проводятся для информирования учеников о собственной безопасности, а также для знакомства с профессией.

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