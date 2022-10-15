16 октября в Хабаровске ночью небольшой дождь Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

16 октября в Хабаровске ночью небольшой дождь. Днем существенных осадков не ожидается. Температура ночью +4+6 градусов. Днем воздух прогреется до +11+13 градусов. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду.

На юге края ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура в темное время суток от +1 до + градусов. Днем столбики термометров покажут +13+15 градусов. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду.

В центральных районах местами кратковременный дождь. Температура ночью от -7 до +7 градусов. Днем воздух прогреется до +11+18 градусов. Ветер южный, юго-западный 7-13 метров в секунду.

На севере региона местами небольшой дождь. В Тугуро-Чумикансом районе сильные осадки, вероятен мокрый снег. Температура ночью -6+3 градуса, днем - от 0 до +15 градусов. Ветер 5-15 метров в секунду, на побережье местами порывы 15-20 метров в секунду

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