Все заболевшие получают необходимое лечение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае за прошедшие сутки (15 октября) зарегистрировано 59 новых случаев заражения коронавирусом. Все заболевшие получают необходимое лечение. Летальных исходов не зафиксировано.

За сутки в регионе с ковидом госпитализированы двое человек. Справились с опасной инфекцией 117 жителей края. Всего с начала пандемии выздоровели 219 984 человека. Об этом сообщили в минздраве региона.

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