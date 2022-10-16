Основная версия - поджог: человек сгорел заживо в пожаре в ЕАО

Пожар случился 15 октября в двухэтажном доме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Страшный пожар унес жизнь одного человека в поселке Бира. Пламя охватило квартиру одного из домов. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС по ЕАО.

Пожар случился 15 октября в двухэтажном доме. В МЧС позвонили очевидцы, но было уже поздно. К приезду пожарных пламя вырывалось из окон.

Почти все жильцы «двухэтажки» спаслись: всего эвакуировались 43 человека. Кроме собственника объятой пламенем квартиры. В качестве основной причины произошедшего дознаватели считают поджог.

- На тушении были задействованы добровольцы, пожарные из Биры, Биробиджана и поселковой колонии, - добавили в ведомстве.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.