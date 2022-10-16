К 14 туру хабаровчане находятся на десятой строчке турнирной таблицы Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

«СКА-Хабаровск» проведет очередной матч в рамках 14-го тура Мелбет - Первой лиги по футболу сезона 2022/23 годов. Противником «армейцев» станет фаворит чемпионата - владикавказская «Алания». Об этом сообщается на сайте хабаровского клуба.

К 14 туру хабаровчане находятся на десятой строчке турнирной таблицы. В их активе 17 очков. «Алания» же взобралась на первое место с 28-ю очками в копилке.

«СКА-Хабаровск» и «Алания» неоднократно встречались на поле. Пока преимущество по победам на стороне владикавказцев. В рамках чемпионатов России команды противостояли друг другу пять раз. Три победы одержала «Алания».

Матч «СКА-Хабаровск»-«Алания» пройдет 16 октября в Грозном на стадионе имени Билимханова. Начало в 18:00 по московскому времени (01:00 по хабаровскому).

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