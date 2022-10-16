Больше половины жителей Хабаровска высказались за отмену новогодних мероприятий

Власти некоторых российских городов заявили об отмене праздничных новогодних мероприятий Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Власти некоторых российских городов заявили об отмене праздничных новогодних мероприятий. Бизнес подхватил тренд и повсеместно отменяет корпоративы. Сервис SuperJob выяснил, поддерживают ли подобную инициативу горожане.

За отказ от новогодних мероприятий высказался каждый второй россиянин (всего 52 процента). За отмену праздничных событий чаще всего ратуют женщины (56 процентов), а люди старше 45 лет - чаще тех, кому нет 34 (57 и 45 процентов).

Четверо из десяти работодателей пока планируют новогодние корпоративы. 17 процентов опрошенных будут отмечать праздник в офисе, еще столько же - в ресторане. Один процент респондентов устроит корпоратив за городом, четыре процента проголосовали за другие варианты празднования.

В опросе участвовали менеджеры по персоналу и экономически активные граждане из всех округов страны. Размер выборки: 1000 респондентов. Время проведения: 10—12 октября 2021 года.

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