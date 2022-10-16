Зоосад «Приамурский» отметил 20-летний юбилей под Хабаровском

В честь юбилея учреждение подготовило праздничную программу Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский зоосад «Приамурский» имени Сысоева 15 октября отметил 20-летие. В честь праздника учреждение подготовило мастер-классы, презентации книг и квест-прогулку. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

- Юбилей – еще один повод напомнить о бережном отношении к животным. Наша задача – не только развлекать, но в интерактивной форме познакомить посетителей с уникальным миром нашей природы, научить жить с ней в согласии, - рассказала Валентина Проценко, генеральный директор хабаровского зоосада.

Под опекой «Приамурского» 268 зверей и птиц, 43 из них - карснокнижные виды. Многие обитатели попали в зоосад из-за травм или утраты родителей. Для животных созданы комфортные условия: построены вольеры и берлоги, разработаны индивидуальные схемы питания, закуплены развивающе игрушки.

Любой желающий может взять опекунство над обитателем зоосада. Например, под патронатом находятся тигрица Ригма, медведица Муха, косуля Любаша, изюбр Василек, белый медведь Алмаз и другие постояльцы.