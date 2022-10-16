В Комсомольске-на-Амуре сдадут дом после вмешательства прокуратуры

Долгострой находится на пересечении улиц Калинина и Советская Фото: Прокуратура Хабаровского края

В Комсомольске прокуратура наблюдала за строительством проблемного дома. Его возводят больше четырех лет и сроки сдачи неоднократно отодвигались. Свои квартиры ждут десятки дольщиков.

Долгострой находится на пересечении улиц Калинина и Советская. Его начали возводить в феврале 2018 года, сдать обещали в четвертом квартале 2021-го. Но застройщик продлевал сроки строительства: сначала до 1 июня 2022 года, затем - до 30 октября.

Сотрудники прокуратуры неоднократно оценивали ход и темпы строительства дома. Прокурор Комсомольска объявил застройщику предостережение о недопустимости нарушения закона, внесено четыре представления.

- По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены, права 106 участников долевого строительства восстановлены. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

ООО «Зодчий» получило разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома.