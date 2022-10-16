Жители Хабаровского края могут рассказать миру о своей Родине

Начался прием заявок на международный конкурс «Расскажи миру о своей Родине» Фото: Александра ШОПЕНКО

Начался прием заявок на международный конкурс «Расскажи миру о своей Родине». Для участников это отличная возможность не только поведать о своем Отечестве, но и завязать дружбу со сверстниками из разных стран.

- Чтобы принять участие в конкурсе, желающим необходимо выбрать наиболее интересный для них момент из своей жизни либо истории страны, связанный с их большой или малой Родиной, и выполнить работу в понравившейся номинации. Это может быть рисунок-презентация, текст на одном листе или видеоролик продолжительностью до 90 секунд, - сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Участникам предлагается создать работу на русском языке и иностранном. Конкурсантам необходимо не только рассказать о своей стране и родных местах, но и раскрыть чувства и переживания. Подать заявки могут как дошколята и школьники, так и взрослые.

Свою работу можно отправить до 15 января 2023 года, перейдя по ссылке. . В марте будут объявлены победители. Призы - дипломы, ценные подарки и приглашения на награждение в Москву. Все конкурсанты получат именные сертификаты.

Лучшие работы появятся в соцсетях конкурса и на крупнейших государственных и общественных площадках страны. Также они будут использованы для продвижения положительного имиджа России за границей.

С подробностями можно ознакомиться на официальном сайте проекта, в группах Вконтакте и Одноклассники, а также по адресу электронной почты: telltheworldaboutrussia@gmail.com. Справки по телефону +7 (985) 751-83-73.

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