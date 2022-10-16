Черный столб дыма вздымается в небо над Хабаровском

Из-за пожара в небо вздымаются столб черного дыма.
Фото: Скриншот с видео
Часть Железнодорожного района Хабаровска оказалась в дыму. Из-за пожара в небо вздымаются столб черного дыма. Очевидцы делятся кадрами происходящего.
- Пожар в районе районе перекрестка улицы Демьяна Бедного с Краснодарской, - пишут свидетели в соцсетях.
Клубы густого дыма, судя по кадрам, поднимаются с территории в районе стройки. Завеса заволокла близлежащие улицы. Предположительно, кто-то поджег шины.
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