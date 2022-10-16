Черный столб дыма вздымается в небо над Хабаровском

Из-за пожара в небо вздымаются столб черного дыма. Фото: Скриншот с видео

Часть Железнодорожного района Хабаровска оказалась в дыму. Из-за пожара в небо вздымаются столб черного дыма. Очевидцы делятся кадрами происходящего.

- Пожар в районе районе перекрестка улицы Демьяна Бедного с Краснодарской, - пишут свидетели в соцсетях.

Клубы густого дыма, судя по кадрам, поднимаются с территории в районе стройки. Завеса заволокла близлежащие улицы. Предположительно, кто-то поджег шины.

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