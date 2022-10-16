Мэр Хабаровска поздравил жителей с Днем отца

Важный для каждой семьи праздник был учрежден год назад Фото: Иван ВИСЛОВ

В России каждое третье воскресенье октября отмечается День отца. Важный для каждой семьи праздник был учрежден год назад. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поздравил горожан и обратил внимание на наших пап.

- Роль мужчин в воспитании детей трудно переоценить: это базовая основа семьи, а личный пример отца – гарантия того, что ребенок станет достойным гражданином общества, ответственным и мужественным человеком. Уважаемые отцы Хабаровска! Желаю вам мудрости, терпения и семейного счастья. Ведь все мы воспитываем друг друга: отдавая детям лучшее, мы становимся лучше сами. С праздником вас, папы - сказал градоначальник.

Также мэр отметил, что есть отцы, которых призвали в рамках частичной мобилизации. По словам Сергея Кравчука, власти сделают все для поддержки их семей.

Мэр добавил, что в краевой столице более восьми лет работает общественный совет отцов. В его составе 20 пап, которые воплощают в жизнь значимые для Хабаровска социальные проекты.

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