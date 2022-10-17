Температура в Хабаровске упадет до +8 градусов 17 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прогноз погоды в Хабаровске на 17 октября не радужный. В городе заметно похолодает после теплой солнечной недели. Синоптики предупреждают о возможном мокром снеге и дожде. В понедельник ветер усилится до 8-13 метров в секунду.

- 17 октября опасные погодные явления и обильные осадки не ожидаются. Низкая вероятность дождей отмечается на территории всего региона, - рассказали в хабаровском гидрометцентре.

Ночь в краевой столице будет холодной, от -1 до +1. Днем потеплеет до 6-8 градусов. В понедельник большую часть дня будет облачно и ветрено.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.