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Происшествия16 октября 2022 22:52

Подозреваемый в убийстве мужчины задержан в ЕАО

Прокуратура завела уголовное дело по факту смерти жителя поселка Бира в пожаре
Александра ЯВИЩЕНКО
Подозреваемый в убийстве мужчины задержан в ЕАО

Подозреваемый в убийстве мужчины задержан в ЕАО

Фото: Прокуратура ЕАО

В ночь на 15 октября в поселке Бира произошел пожар. Горела квартира местного жителя на улице Приозерной. Прибывшие на место спасатели обнаружили труп мужчины. Экспертиза установила, что он погиб не в пожаре, а от полученных ранее травм. Вероятно, кто-то поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления.

- Подозреваемый задержан и помещен в следственный изолятор. Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Прокуратура признала законным и обоснованным решение следователя Биробиджанского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО о возбуждении уголовного дела по признакам убийства. Расследование обстоятельств смерти мужчины продолжается.

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