Росгвардеец спас и забрал в Хабаровск раненую на Украине собаку Фото: скриншот из видео

Хабаровчанин, состоявший в отряде хабаровского ОМОНа «Амурский» спецназа Росгвардии, находился в служебной командировке на Украине. В месте дислокации его отряда бродили бездомные животные. Среди них мужчина увидел рыжего пса, который был изранен осколками от снарядов. Собака отказывалась от еды, мало двигалась и тяжело дышала. Животное поначалу не подпускало к себе людей.

Со временем пес привык к бойцам, и военным удалось оказать ему медицинскую помощь. Спустя несколько дней он начал понемногу есть, свыкся с новым окружением. Бойцы прозвали пса Рыжий и забрали его с собой во время передислокации. Собака преданно пошла за новым хозяином.

Когда наступило время возвращаться домой, росгвардеец Александр Г. забрал животное с собой в Хабаровск. Там пес познакомился с новой семьей. Скоро боец снова отправится в зону СВО, а нового друга оставит со своими близкими – в безопасности.

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