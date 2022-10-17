Занятия в школах Биробиджана сорваны из-за минирования Фото: Михаил ФРОЛОВ

В городских пабликах сообщают о массовой эвакуации детей. Рано утром на электронные адреса школ №№7, 8, 5 (10), 14 пришли письма с угрозами. В сообщении говорилось о минировании всех городских школ. Занятия были сорваны, детей и персонал экстренно эвакуировали из зданий.

На места выехали взрывотехники и кинологи. Они обследуют школы, после чего выдадут акты проверки представителям администрации учреждений. Только после этого педагоги и дети смогут вернуться к урокам.

Возобновят ли сегодня занятия пока неизвестно. Скорее всего, школьников отправят по домам или организуют дистанционное обучение.

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